ÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025-ALES/2 sınav sonuçlarını bugün açıkladı! Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilir.

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ÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları Açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını bugün, 25 Temmuz 2025 tarihinde duyurdu. 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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