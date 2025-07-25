'Ayyıldız Karargâhı Neden Hâlâ Tamamlanamadı?'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2021 yılında temeli atılan Ayyıldız Karargâhı projesinin halen tamamlanamamasını eleştirerek kamuoyunun yanıt beklediği soruları gündeme taşıdı.

Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin en büyük savunma yatırımlarından biri olarak duyurulan Ayyıldız Karargâhı’nın, üzerinden yıllar geçmesine rağmen ne fiziki ilerlemesiyle ne de maliyet bilgisiyle ilgili kamuoyuna net bir bilgi sunulmadığını belirtti. Açıklamada, daha önce 29 Ekim 2023 ve 19 Mayıs 2024 olarak duyurulan açılış tarihlerinin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

'RESMİ AÇIKLAMA YOK'

Bağcıoğlu, 30 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılan projenin, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı çatı altında toplayacak stratejik bir yatırım olarak tanıtıldığını aktardı. Projenin 12,6 milyon metrekarelik bir alana yayıldığını ve 890 bin metrekarelik kapalı alana sahip olmasının planlandığını ifade eden Bağcıoğlu, “Geldiğimiz noktada ortada fiziki bir ilerleme yok, maliyet verisi yok, resmi bir açıklama da yok” dedi.

'PROJE NEDEN TAMAMLANMIYOR'

CHP’li Bağcıoğlu şu sorulara yanıt beklediklerini vurguladı: "Proje neden tamamlanamıyor? Lüks projelere milyarlar aktarılırken, stratejik önemdeki bu yatırım neden hâlâ bitirilemedi? Tamamlanması için net bir tarih var mı? Ekonomik nedenler mi, yolsuzluk mu? Proje tasarruf tedbirleri nedeniyle mi askıya alındı? Sosyal medyada dile getirilen yolsuzluk iddiaları doğru mu? Bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Tarihi binaların geleceği ne olacak? Mevcut karargâh binalarının çoğu tarihi değer taşıyor. Bu yapılar korunacak mı, yoksa ranta mı açılacak? Ankara’daki araziler imara mı açılacak? Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarına ait arazilerin kentsel dönüşüme konu olacağı yönündeki endişelere yanıt verilecek mi?"

Kaynak: Haber Merkezi