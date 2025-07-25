Orman Yangınına Müdahale Ederken Can Verdiler! Türkiye Yastayken AKP'li Başkanın Oğlu Orman Müdürlüğü'nde Doğum Günü Kutladı

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 20 Temmuz 2025’te başlayan ve Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını, büyük bir faciaya yol açtı. Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü, toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, bu kayıpların yasını tutarken, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşanan bir olay kamuoyunda büyük tepki topladı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Halk TV'nin aktardığına göre, AKP Koçarlı İlçe Başkanı Fatih Demir’in oğlu Durmuş Demir’in doğum günü kutlaması, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Durmuş Demir’in, Koçarlı Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu ile birlikte iş yeleği giyerek şef koltuğunda oturması ve pasta ile poz vermesi dikkat çekti. Demir’in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa, “O parayla olmaz be gülüm” şarkısını eklemesi, tepkileri daha da artırdı.

Orman yangınlarında 10 kahramanın hayatını kaybettiği bir dönemde, devlet kurumunda yapılan bu kutlama, sosyal medya ve yerel medyada yoğun eleştiri ve tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, böylesine hassas bir dönemde yapılan kutlamanın duyarsızlık olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV