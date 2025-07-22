Yankı Bağcıoğlu MSB'ye Verdiği Sözleri Hatırlattı

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CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Meclis kapanışına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu, emekli astsubaylara, emekli subaylara, şehit ailelerine ve gazilere verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Bağcıoğlu “Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi, ancak onlarca kez kamuoyuna duyurulan vaatler bir kez daha ertelendi, bir kez daha yok sayıldı. AKP iktidarının ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bizzat verdiği sözlerin tutulmaması, artık sadece bir siyasi ihmalkârlık değil, kurumsal vefasızlığın ve devlete duyulan güvenin ciddi şekilde zedelenmesinin göstergesidir” dedi.

'MODERN SİLAHLAR OLSA DA KULLANACAK OLAN TSK PERSONELİDİR'

Bağcıoğlu yazılı açıklamasında “Ne kadar modern harp silahına sahip olursanız olun, bunları kullanacak olan liyakatli, disiplinli ve vatansever TSK personelidir. Bu personel sınırda, dağda, denizde, uçakta, karargâhta ülkesine sadakatle hizmet etmiş, etmektedir. Ancak bu fedakârlığın karşılığı olan özlük hakları yıllardır verilmemektedir” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’nda özlük haklara değinen Bağcıoğlu “Geçmişte Milli Savunma Bakanlığı’nda personelden sorumlu görevlerde bulunan bürokratlar, TSK personelinin özlük haklarıyla ilgili haklı talepleri kulak arkası ederken; savunma sanayi vakıf şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleriyle kendi özlük haklarını güvence altına almıştır. Özellikle emekli astsubaylarımız, emekli binbaşılarımız, şehit aileleri ve gaziler, defalarca verilen sözlere rağmen hâlâ yok sayılmaktadır. TBMM tatile girdi. Verilen sözler bir kez daha tutulmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi