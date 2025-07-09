CHP’li Bağcıoğlu: Mağara Faciası TBMM’de Araştırılmalı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 12 askerin şehit olduğu mağara faciasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaparak, olayın sadece idari soruşturmalarla geçiştirilemeyeceğini, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak adımların atılması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, benzer faciaların önlenmesi için TBMM bünyesinde bağımsız bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP’li Bağcıoğlu, "Bu tür acı olaylar artık sadece birer haber olarak geçiştirilemez. Yaşananlar normalleştirilemez, sorumluluklar yok sayılamaz, kanıksanamaz. Bu operasyonun neden icra edildiği elbette tartışma konusu değildir. Asker görevini yapar, en zor şartlarda bile milletini savunur. Ancak görev ifa edilirken gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerinin tam olarak alınıp alınmadığı, bir zafiyet veya ihmalin söz konusu olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.” dedi.

Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı idari tahkikatın yanı sıra, adli süreçlerin ve Meclis denetiminin de devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Bağcıoğlu, mağara ve tünel operasyonlarında dünya ordularının uyguladığı güvenlik standartlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, açık kaynaklardan derlenen 16 maddelik önlem listesini paylaştı. Listede, gaz tehdidine karşı alınması gereken teknik önlemlerden, personel güvenliği için kullanılacak ekipmanlara kadar detaylı tedbirler yer aldı.

Ayrıca kriz anlarında devlet kurumlarının şeffaf ve güvenilir iletişim kuramamasına da değinen Bağcıoğlu, halkın sosyal medya hesaplarını resmi kurumlardan daha güvenilir bulmasının ciddi bir kamusal güven sorunu olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve iletişim stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'BU MESELE SİYASET ÜSTÜ'

CHP’li Bağcıoğlu son olarak, “Bu mesele siyaset üstüdür. Ortak acımızdan ders çıkarmazsak, gelecekte daha büyük acılarla yüzleşebiliriz. Şehitlerimizin fedakârlığını unutmayacak, bu facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için mücadele edeceğiz” dedi.

Bağcıoğlu'nun sıraladığı mağara/tünel operasyonlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri şöyle:

1. Gaz tehdidine yönelik istihbarat toplanmış mıdır

2. Gaz riski harekât planına dâhil edilmiş midir?

3. Çoklu gaz ölçer cihazlarla hava kalitesi sürekli izlenmiş midir, ölçümler belirlenen güvenli değerlere göre değerlendirilmiş midir?

4. Mağara içinde pozitif basınçlı havalandırma sistemi kurulmuş mudur?

5. Mağaraya ilk giriş tek kişiyle, kısa süreli ve kontrollü şekilde yapılmış mıdır?

6. Mağara girişinde ve iç duvarlarda kimyasal test kağıtlarıyla gaz kontrolü yapılmış mıdır?

7. Maske ve filtreler önceden kontrol edilmiş midir?

8. Her personele tam yüz gaz maskesi ve CO alarm cihazı verilmiş midir?

9. Kıvılcım çıkarabilecek cihazlar kapatılmış, yalnızca güvenli aydınlatma kullanılmış mıdır?

10. 2 kişilik ekipler halinde çalışılmış mıdır?

11. Kesintisiz kablolu iletişim sağlanmış mıdır?

12. Gaz ölçüm cihazları sürekli çalışır halde tutulmuş mudur?

13. İnsansız kara araçları ve kablolu/uzaktan kumandalı dronlarla keşif yapılmış mıdır?

14. Girişte sağlık personeli ve yaşam destek seti bulundurulmuş mudur?

15. Gazdan etkilenme durumları için tahliye sedyesi veya hava geçirmez torba bulundurulmuş mudur?

16. Ani Müdahale ve Kurtarma Timleri harekât planına entegre edilmiş midir?”