Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın! Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye müdahale edildi.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın panik yarattı.

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın! Büyümeden Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın! Büyümeden Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine de ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA-İHA

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