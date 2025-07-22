Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın! Büyümeden Kontrol Altına Alındı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın panik yarattı.

Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine de ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA-İHA