Ulusal Vefa Programı İçin 2.7 Milyar Lira

2025 yılının ilk yedi ayında Ulusal Vefa Programı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 2.7 milyar lira kaynak aktarıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Ulusal Vefa Programı İçin 2.7 Milyar Lira
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) Temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile toplamda bu yıl içerisinde 2.7 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını vurguladı. Sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

VEFA DESTEK GRUPLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLAR

Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını belirten Bakan Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, Vefa Programı’nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve üçten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını belirterek, programa başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, bulundukları il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvurarak hizmetten faydalanabildiğini ayrıca, vakıf personelinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildirdi.

BÜTÇE 3,8 MİLYAR LİRA

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda Temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile birlikte şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 2.7 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Vefa Programı’ndan bugüne kadar 128 bin vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! 3 İsim Daha Gözaltında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Üç İl Felaketi Yaşıyor! Alev Hortumu Dehşete Düşürdü, Çok Sayıda Hayvan Hayatını Kaybetti Üç İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu 81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü