Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! 3 İsim Daha Gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik operasyonların ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında biri genel sekreter yardımcısı, biri şube müdürü, biri memur 3 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi