Hatay’da Firari Angus Alarmı! 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı

Hatay’da 1 ay önce sevkiyat sırasında kaçan 3 angus hala bulunamadı. Anguslardan bir aydır haber alamayan besici, angusları gören vatandaşları uyararak “Gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar” dedi.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Yumuşak, geçtiğimiz ay Uruguay’dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvanın sevkiyatını besisine yapmak istedi.

Hatay’da Firari Angus Alarmı! 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı - Resim : 1

3 ANGUS SIRRA KADEM BASMIŞTI

İlk tırı sorunsuz bir şekilde sevk eden Yumuşak, ikinci tırdaki 3 angusu kaşla göz arasında kaçırdı. Uruguay’dan gelip ilçenin farklı noktalarına giden angusların peşinde giden Yumuşak, saatlerce süren kovalamacının ardından 3 angusu yakalayamadı ve hayvanlar sırra kadem basmıştı.

Hatay’da Firari Angus Alarmı! 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı - Resim : 2

'ŞU AN HATAY'DA GEZİYORLAR'

Anguslardan bir aydır haber alamayan besici Yumuşak, angusları gören vatandaşları uyardı.

Yumuşak, şunları söyledi: Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ay oldu ve bir ayı da geçti. Kaçtıktan sonra herhangi bir haber alamadık. Hayvanları biz bulamadık ve kaçtılar. Amik Ovası'na doğru gittiler ve nereden çıkarlar bilemeyiz. Bu anguslar hızlı bir şekilde indiler ve çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. Şimdiye kadar bir haber de alamadık kendilerinden ve hala kayıplar. İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık, bir türlü angusları yakalayamadık. Eğer bu angusları gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar. Angusların kaybolması üzerinden hemen hemen bir ayı geçti. Bu anguslar Uruguay’dan gelmişti ve şu an Hatay'ın Amik Ovası'nda geziyorlar.

Hatay’da Firari Angus Alarmı! 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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