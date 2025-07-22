Faladdin Soruşturmasının Ardından Yeni Siber Baskınlar! 46 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Aralarında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve suç gelirlerinin aklanması gibi suçlara karışan şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ GELİRLERİNİ 'FALCILIKLA' AKLADILAR

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" dedi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Siber dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen baskınlarda yaklaşık 107 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonlar kapsamında 2 otomobil, 2 deniz aracı ve 2 şirkete el konurken, şüpheliler hakkında çok sayıda suçtan soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz” diyerek, operasyonları yürüten tüm birimlere teşekkür etti.

FALADDİN VE BİNNAZ OPERASYONUNUN ARDINDAN...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde fal ve yaşam koçluğu uygulamaları olarak bilinen Faladdin ile Binnaz uygulamalarına yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sertaç Taşdelen’in kurucusu olduğu Faladdin ve Binnaz uygulamalarına yönelik adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli Taşdelen'in uygulamalar üzerinden yürüttüğü faaliyetler aracılığıyla suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı iddia edilmişti. Sertaç Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına el konulmuştu. Gözaltına alınan Taşdelen, tutuklanmıştı.







Kaynak: İHA