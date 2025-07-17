Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Hakkında Flaş Gelişme

'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Taşdelen hakkında tutuklama kararı verdi.

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Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Hakkında Flaş Gelişme
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Falaaddin’ ve ‘Binnaz’ adlı mobil uygulamalar ile bağlı internet siteleri üzerinden yasadışı yollarla yüklü miktarda gelir elde edildiğini ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında bu uygulamaları kurarak falcılık faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen Taşdelen, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Sertaç Taşdelen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fal Uygulaması Faladdin ve Binnaz’a Şok Soruşturma: Sahibi Sertaç Taşdelen'in Mal Varlıklarına El KonulduFal Uygulaması Faladdin ve Binnaz’a Şok Soruşturma: Sahibi Sertaç Taşdelen'in Mal Varlıklarına El KonulduGüncel

Kaynak: İHA

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