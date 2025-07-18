Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ben Falcılara İnanmam'

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen, suç gelirini akladığı iddiasıyla tutuklandı. Taşdelen ifadesinde, falcılıkla ilgisi olmadığını, teknoloji girişimcisi olduğunu savundu. Taşdelen, “Ben falcılara inanmam” diyerek suçlamaları reddetti.

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Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ben Falcılara İnanmam'
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Faladdin ve Binnaz gibi popüler fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık, Taşdelen'in fal ve spiritüalizm temalı uygulamalar üzerinden bilişim sistemi kurarak yasa dışı gelir elde ettiğini ve bu gelirleri yurt dışına aktardığını öne sürdü.

Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ben Falcılara İnanmam' - Resim : 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Taşdelen’in ifadesi ortaya çıktı.

Taşdelen, hakimlikte verdiği ifadede “Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam” diyerek suçlamaları reddetti. Kendini “teknoloji girişimcisi” olarak tanımlayan Taşdelen, aylık gelirinin 150 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ben Falcılara İnanmam' - Resim : 2

'KANAAT ÖNDERİ OLMAK İSTİYORUM'

Türkiye’ye döviz ve istihdam sağladığını ifade eden şüpheli, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum."

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Kaynak: İHA

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