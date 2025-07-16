Fal Uygulaması Faladdin ve Binnaz’a Şok Soruşturma: Sahibi Sertaç Taşdelen'in Mal Varlıklarına El Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların gönderdiği kahve fincanı fotoğraflarını yorumlayan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı internet sitelerine yönelik soruşturma başlattı. 16 Temmuz 2025 tarihinde, uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu platformlar üzerinden fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetler sunularak kullanıcıların ödeme yaptığı ve bu faaliyetlerin suç gelirine dönüştüğü belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturmada, elde edilen gelirin yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinin kararıyla, Sertaç Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kara ve deniz taşıtları ile sahibi olduğu Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur."

Kaynak: Haber Merkezi