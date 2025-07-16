Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 5,3 milyar liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 5,3 milyar liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesini esas alan ve 2006 yılında başlatılan önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu vurguladı. Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

536 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahiplerine aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, sadece Temmuz ayında 536 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını söyledi. Bakan Göktaş, “Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

YARDIM TUTARI 11 BİN 702 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Öte yandan, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı güncellemesiyle birlikte Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liraya yükseltildiğini aktaran Bakan Göktaş, zamlı ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını da sözlerine ekledi.

Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya BaşladıBakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya BaşladıGüncel
Bakan Göktaş Duyurdu! Yangın Mağdurlarına 12 Milyon Lirayı Aşan DestekBakan Göktaş Duyurdu! Yangın Mağdurlarına 12 Milyon Lirayı Aşan DestekEkonomi

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
Dışişleri'nde FETÖ Operasyonu! 8 Gözaltı Kararı Dışişleri'nde FETÖ Operasyonu! 8 Gözaltı Kararı
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 20 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi Bakanlıktan 'Şimşek' Hızında Faiz İndirimi Açıklaması
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi! Bugün Karar Bekleniyor Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı