Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 5,3 milyar liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesini esas alan ve 2006 yılında başlatılan önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu vurguladı. Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

536 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahiplerine aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, sadece Temmuz ayında 536 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını söyledi. Bakan Göktaş, “Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

YARDIM TUTARI 11 BİN 702 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Öte yandan, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı güncellemesiyle birlikte Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liraya yükseltildiğini aktaran Bakan Göktaş, zamlı ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını da sözlerine ekledi.