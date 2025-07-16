Dışişleri'nde FETÖ Operasyonu! 8 Gözaltı Kararı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 3’ü aktif görevde, 5’i ihraç toplam 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
8 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten ihraç edilen 5 ve hala kurumda çalışan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA