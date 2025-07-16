Konteyner Cinayetinde Azmettirici Damat Çıktı: 'Katil Yanı Başımızdaymış, Cenazede Yüzü Bile Kızarmadı'

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Ankara’nın Bala ilçesinde yaşanan aile trajedisi, saldırının arkasındaki isimlerin ortaya çıkmasıyla daha da derinleşti. Konya’nın Ilgın ilçesinden gelip tarla kiralayarak geçimini sağlayan Demirci ailesinin yaşadığı konteynere, 13 Temmuz gecesi kar maskeli saldırganlar baskın düzenledi. Silahlı saldırıda 4 çocuk annesi Kezban Demirci yaşamını yitirirken, 12 yaşındaki oğlu Nafiz Demirci ise ölü numarası yaparak kurtuldu.

AZMETTİRİCİ DAMAT ÇIKTI

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin izini kısa sürede sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının faili olarak, hayatını kaybeden Kezban Demirci'nin damadı Hamza Özdil’in kardeşi İsmail Özdil belirlendi. Ancak olayın en sarsıcı noktası, cinayeti azmettiren kişinin Demirci Ailesinin damadı Hamza Özdil olduğu ortaya çıkması oldu.

4 CANİ TUTUKLANDI

Bala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında damat Hamza Özdil, kardeşi İsmail Özdil ile birlikte planladıkları cinayeti iki işbirlikçiyle hayata geçirdi. Bu kapsamda Kadir Ramiz Karakaş ve Hasan Karakaş da gözaltına alındı. Dört zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PARA İÇİN BU YAPILIR MI?'

Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberine göre, acılı baba Saim Demirci, "Bu nasıl bir olay, inanması çok zor. Ne diyeceğimi bilmiyorum, hiç ummazdık böyle bir şeyi. Damat, cenaze günü yanımızda duruyordu; hiç yüzü kızarmadı. Bu nasıl insanlık? Katil yanı başımızdaymış meğer." diyerek acısını dile getirdi. "Para için bu yapılır mı? Daha geçtiğimiz aylarda 200 bin lira para verdim. Yine istese, yine verirdim." diyen Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben asıl kızıma acıyorum. Allah, kızımın yaşadığını kimseye yaşatmasın. Annesi öldü, katili azmettiren kocası çıktı. Biri 2, biri 5 yaşında iki tane evladı var. Bu nasıl acı, buna nasıl yürek dayanır? Dilerim Allah'tan, çıkamasınlar içerden, hak ettiği cezayı alsınlar."

Kaynak: Sabah