Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

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Türkiye'de kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Her yıl onlarca kadın, çoğunlukla tanıdıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Dehşetin bu seferki adresi Malatya oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Konteyner Kent'te akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen dehşette, Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Ö.Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla defa bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak ele geçirdi. Katil zanlısı Ö.Y.'nin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA