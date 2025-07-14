Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Malatya'da Samanköy Konteyner Kent'te bir kadın cinayeti işlendi. İki çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, eşi Ö.Y. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildi. Olay yerinden kaçan Ö.Y.'nin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

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Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
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Türkiye'de kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Her yıl onlarca kadın, çoğunlukla tanıdıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Dehşetin bu seferki adresi Malatya oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Konteyner Kent'te akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Resim : 1

20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen dehşette, Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Ö.Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla defa bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Resim : 2

Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak ele geçirdi. Katil zanlısı Ö.Y.'nin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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