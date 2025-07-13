Bayburt'ta Katliam Gibi Kaza! Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, 3'ü Turist 6 Kişi Yaralı

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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazası, can aldı. Demirözü yol ayrımında Polonyalı turistlerin bulunduğu safari aracıyla bir otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kazada, 34 LS 2854 plakalı Fiat Doblo araç ile SK 553 VR plakalı safari aracının çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle Doblo araçta bulunan V.O. isimli anne ve oğlu F.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan baba M.O., çocukları M.Y.O. ve F.B.O. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Safari aracındaki 3 Polonya vatandaşı turistin de kazada yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaza sonrası bölgede kısa süreli ulaşım aksarken, yetkililer trafik güvenliğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Kaynak: DHA