Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Kıyıya Ulaştı

Rusya'da Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarıları yapılırken, kıyı bölgelerinde 4 metreye varan dalgalar kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Kıyıya Ulaştı
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Rusya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 119 kilometre güneydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Ana depremin ardından bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandı.

Depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ile ABD'nin Alaska ve Hawaii bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Rus yetkililer, Kamçatka'nın bazı kıyı kesimlerinde 3 ila 4 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının görüldüğünü duyurdu. Dalgaların özellikle Severo-Kurilsk kıyılarına ulaştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Ancak bazı yerleşim birimlerinin tahliye edildiği ve bir anaokulunun hasar gördüğü bildirildi. Bölge Valisi, şu ana kadar yaralı bilgisi bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan, deprem Doğu Japonya’da ulaşımı da etkiledi. Doğu Japonya Demiryolları, olası risklere karşı bazı tren seferlerini durdurduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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