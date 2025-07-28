Suriye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Suriye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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