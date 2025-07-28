Suriye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Humus (Suriye) - [193.37 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2025-07-28
Saat:05:31:42 TSİ
Enlem:34.29889 N
Boylam:37.10056 E
Derinlik:5.96 km
Detay:https://t.co/n02eJwmRoh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA
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