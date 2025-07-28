Almanya’da Tren Faciası! Raydan Çıkarak Devrildi: 3 Ölü, Onlarca Yaralı

Almanya'da yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu tren, raydan çıkarak devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz netleşmezken, fırtına kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

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Almanya’da Tren Faciası! Raydan Çıkarak Devrildi: 3 Ölü, Onlarca Yaralı
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 34 YARALI

Alman basınında yer alan haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi. Haberlerde kazanın yerel saatle 18.10 sıralarında yaşandığı ifade edilerek, kaza sonrası bazı vagonların yan yattığı, bazı vagonların ise diğer vagonların üstüne devrildiği aktarıldı. Bölgenin ormanlık alanda olması nedeniyle ekiplerin zor ulaştığı kaza mahallinde bazı yolcuların yardım çığlıklarının duyulduğu belirtildi. Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl'in da kaza mahalline doğru yola çıktığı bildirildi.

100 YOLCU BULUNUYORDU

Polis, Sigmaringen şehrinden Ulm kentine doğru giden trende 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Polis, kazanın bölgedeki şiddetli fırtınadan veya fırtına nedeniyle raylara devrilen ağaçlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılacağını bildirerek, can kaybına ve yaralılara ilişkin bilginin ilerleyen saatlerde netleşeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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