Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü'

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki aylar süren gümrük gerilimi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İskoçya’daki görüşmelerinin ardından otomobiller ve tüm ürünler için yüzde 15’lik tek tip gümrük vergisi konusunda anlaşmaya vardı. Trump, AB ile sağlanan anlaşmayı şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma olarak nitelendirdi.

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Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü'
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ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’nın batısındaki Turnberry’de bulunan golf tesisinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, 27 üyeli Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatlara yüzde 15 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Bu hamle, ABD ile AB arasında ticaret konusunda aylardır süren anlaşmazlığı sona erdirdi.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ANLAŞMA'

Von der Leyen, “Bu anlaşma iş dünyasına istikrar ve öngörülebilirlik getirecek” derken; Trump, “Artık oyun yok, bu şimdiye kadarki en büyük anlaşma” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre ABD, AB'den ithal edilen ürünlere uygulayacağı gümrük vergilerini yüzde 15 ile sınırlandıracak. Bu oran, Trump öncesi ortalama yüzde 4,8 olan vergi oranının yaklaşık üç katı. Özellikle otomobil ve otomobil parçalarında yüzde 25 olan ek vergiler ise yüzde 15’e düşürüldü. Uçaklar, bazı tarım ürünleri ve kimyasallar ise karşılıklı olarak vergiden muaf tutulacak.

AB tarafı, anlaşma kapsamında ABD’den daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal etmeyi ve ABD’de 500 milyar euroya yakın yatırım yapmayı kabul etti.

Trump, anlaşmanın bütçeye katkısını vurgulayarak, “Çelik ve alüminyum vergilerinden yüz milyarlarca dolar kazandık. Bu anlaşma da her yıl 75 milyar euroluk yeni gelir demek” dedi. Anlaşmaya rağmen çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 50’lik ek vergi devam edecek.

Kaynak: ANKA

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