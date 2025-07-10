Silivri'de Şüpheli Yangın! Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Gözaltına Alındı... Yangını Kim Başlattı?

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İstanbul’un Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde dün akşam saatlerinde otluk alanda başlayan yangın, bölgeyi korku ve paniğe sürükledi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerine ve bir konteynere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinden bir araç, alevlerin arasında kalarak tamamen yandı. Araçta bulunan bir itfaiye eri yaralandı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİR KADIN ALEVLER ARASINDA CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Yangın sırasında alevlerden kaçarak bir konteynere sığınmaya çalışan bir kadın, maalesef yanarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, yangının kadının eşi tarafından tarladaki kuru otları yakma girişimi sırasında kontrol edilemeyerek başladığı tespit edildi.

Kadının eşi, yangını başlatma şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren savcılık, yangının çıkış nedeni ve detaylı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın saat 16.30 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının, mangal közlerinin araziye dökülmesiyle tetiklendiği iddia ediliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Silivri’deki bu trajik olay, hem bölge halkını hem de kamuoyunu derinden üzdü. Yangında yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden kadının kimlik tespiti ve yangının kesin çıkış nedeni için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ederken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA