İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler

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Uzmanlar, bazı bitki ve çiçek türlerinin yaydığı doğal kokular sayesinde sivrisinekleri uzak tuttuğunu belirtiyor. Üstelik bu bitkiler pencere önlerinden balkonlara, bahçelerden mutfaklara kadar birçok alanda kolaylıkla yetiştirilebiliyor.

HANGİ BİTKİLER SİVRİSİNEKLERİ KAÇIRIR?

1. Limon Otu (Citronella):

Sivrisinekleri uzak tutma konusunda en etkili bitkilerden biri olarak bilinen limon otu, citronella yağıyla aynı etkiye sahip. Gerek bahçeye gerekse pencere kenarına dikilebilen bu bitki, sivrisinek kovucu ürünlerde de sıklıkla kullanılıyor. Tohumla üretim için en uygun zaman mart ve temmuz arası. Fideleri ise mayıs sonu ya da haziran başında açık toprağa dikmek mümkün.

2. Nane:

Ferahlık veren kokusuyla bilinen nane, sadece mutfakta değil sivrisinek kovmada da güçlü bir etkiye sahip. Yaprakları çay yapımında da kullanılan bu bitki, yaz boyunca etkili bir koku yayar. Nane tohumları nisan ya da ağustos başında ekilmeli, fideler ise mayıs ortasında açık alana alınmalı.

3. Lavanta:

Estetik görünümünün yanı sıra, lavanta kokusunun sivrisinekleri ciddi ölçüde rahatsız ettiği biliniyor. Hazır çalı formunda temin edilebilen lavanta, mayıstan ekime kadar açık toprağa dikilebilir ve bakım açısından da oldukça kolaydır.

4. Fesleğen:

Saksı içinde bile etkili bir koruma sağlayabilen fesleğen, özellikle yemek masalarında hem aroma hem koruyucu işlev görür. Güçlü kokusu, sivrisinekleri ortamdan uzak tutarken, yaprakları kaşıntıya karşı doğal bir çözüm sunar. Mart-nisan döneminde ekimi yapılan fesleğen, mayısta toprağa dikilebilir.

5. Melisa (Oğulotu):

Sakinleştirici etkileriyle bilinen melisa, sivrisinek kovmada da etkili bir bitki. Limon benzeri aromasıyla böcekleri kendisinden uzaklaştırır. Melisa, mayıs sonlarında açık toprağa dikilebilir.

6. Biberiye:

Baharat olarak bilinse de sivrisinekleri uzak tutma konusunda da güçlüdür. Yapraklarını ezmeye gerek kalmadan, bitkinin hafifçe hareket etmesi bile kokunun yayılmasına yeterlidir. Şubat sonu ile mart başı arası ekim için idealdir. Açık alana mayıs ortasında alınabilir.

Kimyasallara Gerek Kalmadan Koruma Sağlayın

Doğal yollarla sivrisineklerden korunmak isteyenler için bu bitkiler, hem estetik hem pratik çözümler sunuyor. Özellikle balkon, teras, pencere önü ya da bahçelerde yetiştirilecek doğru bitki kombinasyonlarıyla yaz aylarını sineksiz geçirmek mümkün hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi