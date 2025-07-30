Koç Holding’in İki Göz Bebeğinden Rekor Zarar! KAP'a Bildirildi

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Açıklanan finansal veriler, her iki şirketin de yılın ilk altı ayında net zararla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Özellikle Arçelik’in bilançosunda görülen milyarlarca liralık zarar dikkat çekti.

Beyaz eşya ve elektronik ürünlerde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Arçelik, 2025’in ilk 6 ayında toplam 4,07 milyar TL net zarar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde 2,3 milyar TL’lik kayıp açıklayan şirketin, ikinci çeyrekte 3,4 milyar TL düzeyinde net parasal pozisyon kazancı elde etmesi zararın önüne geçmeye yetmedi.

ARÇELİK'TEN REKOR ZARAR

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 22,8 milyar TL net kâr açıklayan Arçelik’in bu yılki kaybında, özellikle Avrupa pazarındaki daralmanın ve küresel talep zayıflığının etkili olduğu değerlendiriliyor. Şirketin net satış geliri yıllık bazda yüzde 11,5 düşüşle 121,3 milyar TL’ye gerilerken, zayıf fiyatlama politikaları ve hacim kayıpları bu düşüşü tetikledi.

Buna karşın brüt kâr yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 34,4 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise 7,4 milyar TL ile piyasa tahminlerinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Ancak net borcun 145 milyar TL’ye ulaşması ve şirketin kaldıraç oranının 5,86’ya çıkması yatırımcıyı tedirgin etti. İlk yarıdaki serbest nakit akışı ise -28,9 milyar TL ile negatif bölgede kaldı.

OTOKAR DA BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Koç Holding’in savunma sanayi ve ticari araç üretiminde önemli aktörlerinden biri olan Otokar da 2025’in ilk yarısında 79,1 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 1,8 milyar TL’lik büyük bir kayıp yaşayan şirket, bu yıl zararı büyük ölçüde azaltmasına rağmen pozitif sonuca ulaşamadı.

Şirketin brüt kârı yüzde 67 artışla 4,3 milyar TL’ye çıkarken, satış gelirleri de yüzde 13 oranında artarak 19,8 milyar TL’ye ulaştı. Ancak net borcun yüzde 23 artışla 18,5 milyar TL’ye tırmanması ve duran varlıklardaki yüzde 17’lik genişleme, finansal dengelerin hâlâ tam oturmadığını gösterdi.

2025’in ilk yarısında Otokar’ın öz kaynakları da 8,9 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin yılın ikinci yarısında göstereceği performans, yılı kârla kapatıp kapatamayacağına dair belirleyici olacak.

KOÇ HOLDİNG YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Arçelik ve Otokar’ın açıkladığı bu zararlar, Koç Holding’in konsolide mali yapısı üzerinde de baskı oluşturabilir. Özellikle Arçelik’in yılın kalan döneminde zararını nasıl yöneteceği ve bu süreci nasıl dengeleyeceği, hem yatırımcılar hem de analistler tarafından dikkatle izleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi