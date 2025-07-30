Son 5 Yılda En Hızlı Büyüyen Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye'nin Yeri Şaşırttı

IMF verilerine göre son 5 yılda en hızlı büyüyen ülkeler belli oldu. Türkiye, G20 içinde listeye giren tek ülke olurken, zirvedeki ülke şaşkınlık yarattı.

Son 5 Yılda En Hızlı Büyüyen Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye'nin Yeri Şaşırttı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre hazırlanan son rapor, son beş yıl içinde ekonomik büyüme oranı en yüksek olan ülkeleri gözler önüne serdi. Trending Economics platformu tarafından derlenen sıralamada dikkat çeken ülkeler yer alırken, Türkiye de listede önemli bir yerde bulunuyor.

5 YIL İÇİNDE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKELER SIRALAMASI (2019–2024)

Guyana- %376,6

Gine- %91,6

Gürcistan- %91,4

Sao Tome ve Principe- %91,3

Ermenistan- %87,5

Kırgızistan- %86,6

Haiti- %77,4

Arnavutluk- %74,9

Türkiye- %73,9

Petrol ve doğal kaynak yatırımları sayesinde büyüme rekoru kıran Guyana, yüzde 376,6’lık oranla zirvede yer alırken, Türkiye’nin listede olması dirençli büyümenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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