Türk-İş Grev Kararı Aldı: 500 Kuruma İlan Asılacak! Tarih Belli Oldu

Kamu işçileri ile hükümet arasında zam anlaşması sağlanamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 kuruma grev ilanının asılacağını ifade etti. İlk grev 1 Ağustos'ta Eti Maden'de başlayacak.

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Türk-İş Grev Kararı Aldı: 500 Kuruma İlan Asılacak! Tarih Belli Oldu
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Kamu işçilerinin ücret artışları konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca Türk-İş, grev düğmesine bastı.

İlk grev Eti Maden’de uygulanacak. Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak. Grevler Eti Maden'de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde 2 Ağustos Cumartesi başlayacak.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay işçilerle bir araya gelerek açıklamada bulundu. Atalay, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındığını ifade etti.

TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Atalay, "Bakan imzalı evrak burada. Devletin verdiği sözden cayma şansı yok. Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da G20 zirvesinde. Hak-İş Başkanı da orada. Bu ülkede emekli, asgari ücretli, işçilerin ekonomik durumu ortada. Ülkeyi mali yönden yönetenlerle ilgi güven ortada. Biz güvenmiyoruz, TÜİK rakamlarına inanmıyoruz, onlara da inanmıyoruz. Memnun olan var mı?" dedi.

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

"Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Ben bu evin başıyım. Gram kıpırdamam haberiniz olsun. Kamuoyuna çıkıp 50 bin, 60 bin lira alıyor diyor. Yerin altında ölüyoruz, denizin ortasında kaynak yapıyoruz, çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım, bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatı verin."

Türk-İş Grev Düğmesine Bastı, Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi: Grevi Amaç Değil Araç Olarak GördükTürk-İş Grev Düğmesine Bastı, Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi: Grevi Amaç Değil Araç Olarak GördükEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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