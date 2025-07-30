ABD'de Ünlü Dondurma Markasından Kritik Geri Çağırma: 110 Binden Fazla Ürün Raflardan Toplatılıyor

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), haziran ayında başlatılan süreci Sınıf II tehdit seviyesi olarak güncelledi. Bu sınıflandırma, ürünlerin geçici ya da tıbbi müdahaleyle kontrol altına alınabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Geri çağırma yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmadı. Bahamalar’ın Nassau bölgesinde de söz konusu ürünlerin satışa sunulduğu açıklandı. Tüketicilerden, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını anlayabilmek için Lot numaralarını dikkatle kontrol etmeleri istendi. Etkilenen ürünler, Lot #24351 ile #25156 arasındaki seri numaralarını taşıyor.

GERİ ÇAĞRILANLAR ARASINDA EN POPÜLER ÜRÜNLER DE VAR

Rich’s Ice Cream markası altında satılan ve piyasada yoğun talep gören birçok dondurma çeşidi bu geri çağırmadan etkilendi. İşte tüketilmemesi ve iade edilmesi istenen bazı ürünler:

Çikolatalı Çıtır Kek Barı

Çilekli Kek Barı

Zengin Bar

Kırılmış Kurabiye Barı

Portakal Kremalı Bar

Fudge Frenzy Bar

Pamuk Şeker Döndürme Çubuğu

Ekşi Mavi Ahududu Barı

Ekşi Kiraz Barı

Karpuz Barı

FDA, tüketicilerin bu ürünleri tüketmemeleri ve en yakın markete ya da yetkili satış noktasına iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

LİSTERİA ENFEKSİYONU HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Listeria monocytogenes, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Risk grupları arasında hamile kadınlar, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan bireyler bulunuyor.

Enfeksiyonun başlıca belirtileri şunlar:

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Bilinç bulanıklığı

Boyun tutulması

Denge kaybı ve nöbet geçirme

Sağlık otoriteleri, bu ürünlerle temas eden herkesin semptomlara karşı dikkatli olması ve şüpheli durumlarda hemen sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor.

TÜKETİCİLERE KIRMIZI ALARM

Rich’s Ice Cream tarafından yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin ön planda tutulduğu ve kontaminasyonun tespit edilmesinin ardından derhal harekete geçildiği belirtildi. Tüketicilerden, ellerindeki dondurmaların lot numaralarını kontrol ederek potansiyel risk taşıyan ürünleri derhal kullanımdan kaldırmaları istendi.

Kaynak: Haber Merkezi