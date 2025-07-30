Koç ve Yıldız Holding El Sıkıştı: 160 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma! O Otellerin Hepsi Satıldı

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Koç Holding, denizcilik sektöründeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Holding, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış üzerinden gerçekleştirdiği yeni satın alma anlaşmasıyla, Göcek’te bulunan iki önemli marinanın ve bu tesislere bağlı otellerin işletim haklarını devralmak üzere Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat ile masaya oturdu. Söz konusu satın alma işlemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

MARİNALAR VE OTELLERİN İŞLETİM HAKKI DEVRALINACAK

Koç Holding’in yüzde 75’ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., 160 milyon dolar bedelle Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın işletme haklarını devralmak için Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat ile Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Anlaşma yalnızca marinaları değil, bu alanlarda yer alan otel varlıklarının işletim hakkını da kapsıyor.

Marinaların işletme hakları, MCI ve RAM adlı iki şirket üzerinden yürütülüyor. Bu şirketlerin hisselerinin yüzde 50’si Yıldız Holding, yüzde 50’si ise Sağlam İnşaat’a ait bulunuyor. Yapılan anlaşmayla birlikte bu hisselerin tamamı Tek-Art Kalamış tarafından devralınacak.

KULLANIM HAKLARI 2073’E KADAR GEÇERLİ

Göcek’teki marinaların kara alanları için kullanım hakkı 31 Aralık 2033'e kadar, deniz alanları içinse 1 Nisan 2073'e kadar geçerliliğini sürdürecek. Beta Marina tarafından işletilen tesisler, hisselerin devriyle birlikte Koç Holding çatısı altına alınmış olacak.

ANLAŞMA BEDELİ: 160 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasına göre, toplam işlem bedeli 160 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam, sözleşmenin kapanış tarihinde net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi tutulacak. Yıldız Holding’e Beta Marina’daki hisseler için, Sağlam İnşaat’a ise MCI ve RAM’daki payları için ödeme yapılacak.

ANLAŞMA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Satın alma işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınacak onaylara bağlı. Ayrıca, marinaların bulunduğu alandaki otel varlıklarına ilişkin kira sözleşmelerinin tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir tarihte feshedilmesi gerekiyor.

Sözleşmede yer alan hükümlere göre, 15 Aralık 2025’e kadar Rekabet Kurulu onayının alınamaması durumunda taraflar anlaşmayı feshetme hakkına sahip. Diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art, sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi