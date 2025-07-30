Haziran Ayı İşsizlik Verileri Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı geçen aya göre 52 bin kişilik artışla 3 milyon 47 bine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyete göre bakıldığında, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Ayrıca, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 16,2’ye çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 seviyesinde gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA İSTİHDAM AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bine geriledi. Aynı dönemde istihdam oranı 0,1 puanlık düşüşle yüzde 48,9 olarak belirlendi. Cinsiyete göre dağılımda ise erkeklerin istihdam oranı yüzde 66,2, kadınların ise yüzde 31,9 oldu.

Haziran ayında iş gücünde ise artış gözlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36 olarak kaydedildi.

Ayrıca, istihdamda yer alan bireylerin fiilen çalıştığı haftalık ortalama süre 1,1 saat azalarak 41,5 saat olarak gerçekleşti.

Haziran ayında atıl iş gücü oranı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan toplam atıl iş gücü oranı yüzde 32,9’a yükselerek 1,8 puanlık bir artış kaydetti. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizliğin birleşik oranı yüzde 23 olarak tahmin edilirken, işsiz ve potansiyel iş gücünün birlikte değerlendirildiği oran yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA