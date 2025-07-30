Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Aydında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre, tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

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Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Aydında Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, endeks haziranda 96,7 iken temmuzda yüzde 0,4 azalarak 96,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Aydında Azaldı - Resim : 1

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 98,9 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 110 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Kaynak: AA

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