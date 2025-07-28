Türk-İş Grev Düğmesine Bastı, Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi: Grevi Amaç Değil Araç Olarak Gördük

Kamu işçilerinin ücret artışları konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca Türk-İş, grev düğmesine bastı. İlk grev Eti Maden’de uygulanacak; Türk-İş, Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle birlikte kapsamlı bir basın açıklaması yapacak.

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Türk-İş Grev Düğmesine Bastı, Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi: Grevi Amaç Değil Araç Olarak Gördük
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) gündemiyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gelinen noktada hükümetin resmi tekliflerini yeterli bulmadıklarını belirterek grev sürecinin başladığını duyurdu.

'İLERLEME YOK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 22 Temmuz'da yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını ifade eden Atalay, hükümetin tekliflerinin aşamalı olarak değiştiğini hatırlattı. "İlk teklif yüzde 16 idi, sonra 17-10, en son yüzde 24 zam teklif edildi. Ama ondan sonra bir sessizlik hâkim oldu. Resmi bir ilerleme yok" diyen Atalay, taleplerin artık iş yerlerinde greve dönüşmeye başladığını vurguladı.

Türk-İş Grev Düğmesine Bastı, Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi: Grevi Amaç Değil Araç Olarak Gördük - Resim : 1

TARİH VERDİ

Atalay'ın verdiği bilgilere göre, ilk grev kararı Cuma günü Eti Maden'de uygulanacak. Burada çalışan 2 bin 600 işçiden 2 bin 100'ü grev kapsamına giriyor. Ardından Zonguldak'taki Maden-İş, MTA, Demiryol-İş, Yol-İş, Enerji-İş, DSİ, Gençlik Spor ve üniversitelerde de grev kararları sırayla devreye girecek. 8 Ağustos'tan itibaren ise ülke genelindeki kamu iş yerlerinde grev süreci hız kazanacak.

ARAÇ GÖRDÜK

TÜRK-İŞ'in grevi hiçbir zaman nihai hedef olarak görmediğini belirten Atalay, sendikanın aylar süren görüşme, eylem ve miting süreçlerine rağmen karşılık bulamadığını dile getirdi. "Geçinemiyoruz. Vergi yükü altında eziliyoruz. 210 gündür bu süreci yaşıyoruz. Halk da, işçi de sabrının son noktasında. Ben evvela işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük" dedi.

TÜRK-İŞ, 31 Temmuz Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle birlikte geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacak. Ergün Atalay, bu açıklamada tüm gelişmelerin belge ve yazılarla kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

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