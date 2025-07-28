Valilik Hasat Sezonu Öncesi Duyurdu: Fındık İşçisinin 2025 Yevmiyesi Belli Oldu
Giresun’da 2025 fındık hasadı için işçi yevmiyesi belli oldu. Valilik işçi yevmiyelerini 886 lira 85 kuruş olarak belirledi. Yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakam 1.000 TL’ye çıkarken, patoz ücreti ise saatlik 4.750 TL oldu.
Giresun’da bu yılki fındık hasadında görev alacak tarım işçilerinin alacağı ücretler netleşti. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hasat sezonunda işçilere ödenecek günlük yevmiye 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
YEMEK İŞÇİDENSE YEVMİYE ARTIYOR
Valilik açıklamasında, yemeğin işçiye ait olduğu durumlarda günlük ücretin 1.000 TL olarak uygulanacağı bildirildi. Ayrıca çuval taşıma işi yapanların yevmiyesi, yemek işveren tarafından karşılandığında 1.100 TL olacak. Hasat süresince çalışacak aşçılar içinse günlük ücretin 1.000 TL olduğu belirtildi.
PATOZ ÜCRETİ VE DENETİMLER
Fındıkların kabuğundan ayrılmasında kullanılan patoz makineleri için de saatlik ücret açıklandı. Buna göre patoz kullanım ücreti saatte 4.750 TL olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca patoz sahiplerine, fındıkların fazla kırılmaması için gerekli önlemleri alma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.
DENETİMLER ARTACAK
Fındık kırığını önleyici önlem almayan patozların çalıştırılmaması ve yol kenarlarında atık (curuf) bırakılmaması konusunda uyarılar yapılırken, belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri sıklaştıracağı bildirildi.
Kaynak: AA