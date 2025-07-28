Valilik Hasat Sezonu Öncesi Duyurdu: Fındık İşçisinin 2025 Yevmiyesi Belli Oldu

Giresun’da 2025 fındık hasadı için işçi yevmiyesi belli oldu. Valilik işçi yevmiyelerini 886 lira 85 kuruş olarak belirledi. Yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakam 1.000 TL’ye çıkarken, patoz ücreti ise saatlik 4.750 TL oldu.

Valilik Hasat Sezonu Öncesi Duyurdu: Fındık İşçisinin 2025 Yevmiyesi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’da bu yılki fındık hasadında görev alacak tarım işçilerinin alacağı ücretler netleşti. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hasat sezonunda işçilere ödenecek günlük yevmiye 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

YEMEK İŞÇİDENSE YEVMİYE ARTIYOR

Valilik açıklamasında, yemeğin işçiye ait olduğu durumlarda günlük ücretin 1.000 TL olarak uygulanacağı bildirildi. Ayrıca çuval taşıma işi yapanların yevmiyesi, yemek işveren tarafından karşılandığında 1.100 TL olacak. Hasat süresince çalışacak aşçılar içinse günlük ücretin 1.000 TL olduğu belirtildi.

Valilik Hasat Sezonu Öncesi Duyurdu: Fındık İşçisinin 2025 Yevmiyesi Belli Oldu - Resim : 1

PATOZ ÜCRETİ VE DENETİMLER

Fındıkların kabuğundan ayrılmasında kullanılan patoz makineleri için de saatlik ücret açıklandı. Buna göre patoz kullanım ücreti saatte 4.750 TL olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca patoz sahiplerine, fındıkların fazla kırılmaması için gerekli önlemleri alma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

DENETİMLER ARTACAK

Fındık kırığını önleyici önlem almayan patozların çalıştırılmaması ve yol kenarlarında atık (curuf) bırakılmaması konusunda uyarılar yapılırken, belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri sıklaştıracağı bildirildi.

Kaynak: AA

Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
TOKİ 47 İlde 508 Konut İçin Hareket Geçti! İşte Şartlar ve Detaylar TOKİ 47 İlde 508 Konut İçin Hareket Geçti! İşte Şartlar ve Detaylar
AB'den Temu'ya Şok Suçlama AB'den Temu'ya Şok Suçlama
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor