TOKİ 47 İlde 508 Konut İçin Hareket Geçti! İşte Şartlar ve Detaylar

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde yer alan toplam 508 konut ve iş yerini satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlara hem fiziki hem de çevrim içi katılım imkânı sunulacak. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen teminat bedelini yatırarak ihaleye dahil olabilecek.

MÜZAYEDE 30-31 TEMMUZ’DA YAPILACAK

TOKİ’nin satışa çıkardığı 508 gayrimenkul için müzayede tarihleri 30 ve 31 Temmuz olarak açıklandı. Saat 10.30’da başlayacak müzayedeler, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Çankaya) adreslerinde düzenlenecek. Ayrıca isteyenler, çevrim içi sistem üzerinden teklif vererek ihaleye katılabilecek.

SATIŞA SUNULAN KONUT VE İŞ YERLERİNE ÖZEL ÖDEME SEÇENEKLERİ

Konut sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneği sunulurken, iş yerleri için yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade ile ödeme imkânı sağlanıyor. Uygun ödeme planı, yatırımcıların ilgisini çekerken, satışa sunulan taşınmazların detayları da merak konusu oldu.

KATILIM TEMİNATI TUTARLARI NE KADAR?

İhaleye katılmak isteyenlerin, taşınmazın değerine göre belirlenen katılım teminatını ödemeleri gerekiyor. Teminat tutarları şu şekilde:

1.499.999 TL’ye kadar olan taşınmazlar için: 100.000 TL

1.500.000 – 2.499.999 TL arası: 200.000 TL

2.500.000 – 4.499.999 TL arası: 300.000 TL

4.500.000 – 9.999.999 TL arası: 700.000 TL

10.000.000 TL ve üzeri için: 1.000.000 TL

SATIŞA SUNULAN GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE?

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat.

YATIRIMCILARA BÜYÜK FIRSAT

Konut ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan TOKİ, uygun ödeme koşulları ve ülke geneline yayılmış taşınmaz seçenekleriyle dikkat çekiyor. Açık artırma sürecine katılmak isteyenlerin TOKİ’nin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi