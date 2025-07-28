Emekliye 28.500 TL Ödeme: Bankaların Yarışı Kızıştı! İşte En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Bankalar

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Bankalar arasında emekli maaş promosyonlarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. 27 Temmuz itibarıyla güncellenen rakamlarla birlikte, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara 28.500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuluyor. Üstelik birçok banka, ek koşulsuz bonuslarla ödemeleri daha cazip hale getiriyor. İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları...

YAPI KREDİ

Maaş aralığına göre promosyon:

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek kampanyalarla birlikte toplam: 27.000 TL’ye kadar

ING BANK

Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Toplam promosyon (ek kampanyalar dahil): 25.000 TL’ye kadar

TÜRKİYE FİNANS

Maaşa göre: 5.000 TL – 12.000 TL

Fatura talimatlarına ek: 4.500 TL – 10.000 TL

Yedek hesap açana: 1.500 TL – 3.000 TL

Kredi kartıyla 5.000 TL harcayana: 1.000 TL

Her getirilen emekli yakını için: 250 TL (toplamda 2.500 TL’ye kadar)

En yüksek ödeme: 28.500 TL

ALBARAKA TÜRK

Maaşa göre nakit promosyon: 6.500 TL – 15.600 TL

Fatura talimatı ve harcama karşılığı: 3.400 TL

Emekli yakını getirme ödülü: kişi başı 1.000 TL, toplamda 6.000 TL’ye kadar

Toplam promosyon: 25.000 TL’ye kadar

GARANTİ BBVA

Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Toplam promosyon (bonuslar dahil): 25.000 TL’ye kadar

İŞ BANKASI

Standart promosyon: 15.000 TL

Kampanya bonuslarıyla birlikte: 21.000 TL’ye kadar

DENİZBANK

Promosyon aralığı: 5.000 TL – 12.000 TL

Ek koşullarla birlikte toplam: 20.000 TL’ye kadar

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Standart promosyon: 12.000 TL

Ek kampanyalarla: 21.000 TL’ye kadar

AKBANK

Nakit promosyon: 15.000 TL

Chip-para hediyesi: 2.500 TL

Toplam: 17.500 TL

ZİRAAT BANKASI

Standart promosyon: 12.000 TL

Bankaya göre ek uygulamalarla değişkenlik gösterebilir

HALKBANK

Standart promosyon: 12.000 TL

Vefat halinde varislere ödenen promosyon: 5.000 TL’ye kadar

Bankaların promosyon miktarları, emeklinin aldığı maaş tutarına göre değişiklik gösterirken bazı bankalar fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya emekli yakını getirme gibi ek koşullarla ödemeyi artırıyor. Uzmanlar, emeklilerin taahhüt vermeden önce tüm koşulları detaylıca incelemesini öneriyor. Yarışın önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi