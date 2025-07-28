Emekliye 28.500 TL Ödeme: Bankaların Yarışı Kızıştı! İşte En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Bankalar
Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı kızıştı. 28.500 TL’ye kadar çıkan ödemelerle dikkat çeken kampanyalar, ek koşullarla daha da artıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödemeyi kim yapıyor? İşte detaylar...
Bankalar arasında emekli maaş promosyonlarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. 27 Temmuz itibarıyla güncellenen rakamlarla birlikte, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara 28.500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuluyor. Üstelik birçok banka, ek koşulsuz bonuslarla ödemeleri daha cazip hale getiriyor. İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları...
YAPI KREDİ
Maaş aralığına göre promosyon:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek kampanyalarla birlikte toplam: 27.000 TL’ye kadar
ING BANK
Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Toplam promosyon (ek kampanyalar dahil): 25.000 TL’ye kadar
TÜRKİYE FİNANS
Maaşa göre: 5.000 TL – 12.000 TL
Fatura talimatlarına ek: 4.500 TL – 10.000 TL
Yedek hesap açana: 1.500 TL – 3.000 TL
Kredi kartıyla 5.000 TL harcayana: 1.000 TL
Her getirilen emekli yakını için: 250 TL (toplamda 2.500 TL’ye kadar)
En yüksek ödeme: 28.500 TL
ALBARAKA TÜRK
Maaşa göre nakit promosyon: 6.500 TL – 15.600 TL
Fatura talimatı ve harcama karşılığı: 3.400 TL
Emekli yakını getirme ödülü: kişi başı 1.000 TL, toplamda 6.000 TL’ye kadar
Toplam promosyon: 25.000 TL’ye kadar
GARANTİ BBVA
Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Toplam promosyon (bonuslar dahil): 25.000 TL’ye kadar
İŞ BANKASI
Standart promosyon: 15.000 TL
Kampanya bonuslarıyla birlikte: 21.000 TL’ye kadar
DENİZBANK
Promosyon aralığı: 5.000 TL – 12.000 TL
Ek koşullarla birlikte toplam: 20.000 TL’ye kadar
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Standart promosyon: 12.000 TL
Ek kampanyalarla: 21.000 TL’ye kadar
AKBANK
Nakit promosyon: 15.000 TL
Chip-para hediyesi: 2.500 TL
Toplam: 17.500 TL
ZİRAAT BANKASI
Standart promosyon: 12.000 TL
Bankaya göre ek uygulamalarla değişkenlik gösterebilir
HALKBANK
Standart promosyon: 12.000 TL
Vefat halinde varislere ödenen promosyon: 5.000 TL’ye kadar
Bankaların promosyon miktarları, emeklinin aldığı maaş tutarına göre değişiklik gösterirken bazı bankalar fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya emekli yakını getirme gibi ek koşullarla ödemeyi artırıyor. Uzmanlar, emeklilerin taahhüt vermeden önce tüm koşulları detaylıca incelemesini öneriyor. Yarışın önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi