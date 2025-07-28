AB'den Temu'ya Şok Suçlama

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings’in sahibi olduğu e-ticaret platformu Temu’nun, Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgular elde etti. 28 Temmuz 2025’te yapılan açıklamada, Temu’nun yasa dışı ürünlerin platformda yayılmasını önlemek için yeterli risk değerlendirmesi yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığı belirtildi. AB Komisyonu, Temu’nun Ekim 2024’te sunduğu risk değerlendirme raporunun eksik ve hatalı olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Kanıtlar, AB’deki tüketicilerin Temu platformunda yasa dışı ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir” denildi. Özellikle, platformda satılan bebek oyuncakları ve küçük elektronik cihazlar gibi ürünlerin AB standartlarına uymadığı, yapılan “gizli alışveriş” testleriyle ortaya çıktı.

YASA DIŞI ÜRÜNLERE KARŞI YETERSİZ ÖNLEM

AB, Temu’nun yasa dışı ürünlerin yayılmasını engellemek için yeterince etkili sistemler kurmadığını ve daha önce askıya alınan “sahtekar tüccarların” ürünlerinin kısa sürede platformda yeniden göründüğünü tespit etti. Ayrıca, platformun oyunlaştırılmış ödül programları ve “sonsuz kaydırma” gibi bağımlılık yapıcı tasarım özelliklerinin, kullanıcıların fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verebileceği endişesi taşınıyor.

PARA CEZASI VE FAALİYET YASAĞI RİSKİ

Eğer AB Komisyonu’nun ön bulguları doğrulanırsa, Temu’ya küresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası kesilebilir ve platformun DSA kurallarına uyum sağlaması için emir verilebilir. Tekrarlanan ihlaller durumunda, Temu’nun AB’deki faaliyetlerine son verilmesi gibi ağır yaptırımlar gündeme gelebilir. AB’nin teknoloji düzenlemeleri, büyük dijital platformların tüketici güvenliği, veri şeffaflığı ve ürün kalitesi gibi alanlarda katı kurallara uymasını zorunlu kılıyor.

TEMU’NUN YANITI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Temu, yaptığı açıklamada, DSA yükümlülüklerini ciddiye aldığını ve AB yetkilileriyle tam iş birliği yaptığını belirtti. Şirket, “Kullanıcı güvenliğini önceliğimiz olarak görüyoruz ve uyumluluk sistemlerimizi güçlendirmek için sürekli yatırım yapıyoruz” dedi. Ancak, Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) ve 17 üye ülkedeki tüketici kuruluşlarının şikayetleri, Temu’nun satıcı bilgisi eksikliği, yanıltıcı promosyonlar ve ürün güvenliği kontrollerindeki yetersizlikleri nedeniyle soruşturmanın başlatılmasında etkili oldu.

AB Komisyonu, Temu’nun yanıtlarını ve sunduğu verileri incelemeye devam edecek. Soruşturma, platformun algoritmaları, satıcı doğrulama süreçleri ve ürün öneri sistemleri gibi alanlarda daha sıkı denetimlere yol açabilir. Uzmanlar, bu davanın, AB’nin dijital platformlar üzerindeki düzenleyici gücünü test eden bir dönüm noktası olabileceğini ve diğer Çin merkezli platformlar için de emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA