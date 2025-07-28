Protokolde Anlaşma Çıkmadı: Kamu İşçisi 'Grev' Kararını Astı

Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından, TÜRK-İŞ Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gev kararını astı.

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Protokolde Anlaşma Çıkmadı: Kamu İşçisi 'Grev' Kararını Astı
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600 bin kamu işçisinin gözünün kulağının çevrildiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma çıkmamasının ardından TÜRK-İŞ’ten çarpıcı bir hamle geldi.

Anlaşma sağlanamamasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev kararı asıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti.

'DEVLET MİLLETİNİ YOK SAYAMAZ'

Ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini dile getiren Ağar, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından grev kararı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün girişine asıldı.

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Kaynak: AA

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Grev Türk-İş
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