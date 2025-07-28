Bakan Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA