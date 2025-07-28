Seyhan Avşar Gündeme Getirmişti: Adliyedeki ‘Vesayet Skandalı’ Meclis’e Geldi! CHP’li Tanrıkulu’ndan Kritik Sorular

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Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı, İstanbul Anadolu Adliyesi’ni sarsan “vesayet skandalı”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesiyle, adliyede dönen ilişki ağını gündeme getirdi.

Yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet skandallarının yargı bağımsızlığına, vesayet sistemine ve kamu vicdanına gölge düşürdüğünü belirten CHP’li Tanrıkulu, "belli bir mahkeme grubunun organize şekilde bazı genç avukatları sürekli vasi olarak atadığı, bu kişilere yüklü paralar aktarıldığı ve yaşlı, kimsesiz bireylerin mal varlıklarının usulsüz biçimde elden çıkarıldığı bir düzenin kurulduğu yönündeki" söylentilerin aydınlatılmasını talep etti.

TANRIKULU'NDAN BAKAN TUNÇ'A KRİTİK SORULAR

Özellikle İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaşananların oldukça endişe verici olduğunu ifade eden Tanrıkulu’nun soru önergesinde şu kritik soruları yöneltti:

1. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde vasi atamaları neye göre yapılmaktadır? Vasi atamalarında hangi kriterler esas alınmaktadır?

2. Son 3 yıl içerisinde (2022-2023-2024 yıllarında) İstanbul Anadolu Adliyesi’nde toplam kaç vasi ataması yapılmıştır?

3. Vasi adayları nasıl belirlenmektedir? Yüzlerce hatta binlerce kişi arasından yapılan seçimlerde hangi kıstaslar esas alınmaktadır?

4. Vasilik görevini üstlenen kişilere yıllık ya da dosya başına ortalama ne kadar ücret ödenmektedir?

5. Vesayet altındaki kişilere ait taşınmazlar kimlere, hangi bedellerle kiralanmış ya da satılmıştır? Bu işlemlere hangi mahkemeler ne şekilde onay vermiştir?

6. Vasi olarak atanan kişilerin, vasi olarak görev yaptıkları kısıtlılara ait taşınmazları devretme ya da kiralama yetkilerini ne şekilde kullandığına ilişkin bir denetim mekanizması mevcut mudur?

7. Vasi atayan hakimlerin ya da komisyon üyelerinin kişisel mal varlıkları hakkında herhangi bir araştırma ya da inceleme yapılmış mıdır?

8. Kamuoyuna “İnan Kıraç dosyası” olarak yansıyan dosyada görev alan iki genç vasi, halen başka kaç dosyada daha vasi olarak görev yapmaktadır?

9. Vasilerin, mesai saatleri dışında bazı hakimlerle özel görüşmeler yaptığı iddiası doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan bir şikayet ya da iddia var mıdır?

10. İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı’nın veya komisyon üyelerinin, bazı hakimleri arayarak vasi önerdiği ve “Bu kişi iyi biridir, vasi olarak atanması uygun olur” şeklinde yönlendirmelerde bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu tür iddialar hakkında başlatılmış herhangi bir idari veya adli inceleme mevcut mudur?

Kaynak: Haber Merkezi