Ünlü Flört Uygulaması Hacklendi! 72 Bin Fotoğraf ve Kişisel Bilgi...

Dünya çapınca kullanılan 'Tea' isimli flört uygulaması hacklendi. Siber saldırganlar on binlerce kişisel bilgi ve fotoğrafı ele geçirdi.

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Ünlü Flört Uygulaması Hacklendi! 72 Bin Fotoğraf ve Kişisel Bilgi...
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Dünya çapınca viral hale gelen ve kadınların görüştüğü erkekler hakkında anonim yorumlar yapabildiği ‘Tea’ isimli uygulamanın hacklendiği bildirildi.

Yaşanan siber saldırıya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, bir veri ihlali yaşandığı belirtilirken, siber saldırganların 72 bin görsele erişim sağladığı kaydedildi.

Tea isimli uygulamadan yapılan açıklamada, e-posta ve telefon numaralarının sızdırılmadığı ve bu sızıntıdan Şubat 2024 öncesinde kayıt yaptıran kullanıcıların etkilemediği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz ve sistemlerimizi güvence altına almak için gece gündüz çalışıyoruz” denildi.

404 Media’daki habere göre, 4chan isimli sitede Tea kullanıcılarının selfieleri ve kişisel bilgileri paylaşılmaya başlandı.

Uygulama, App Store’da en popüler ücretsiz uygulamalar arasındaydı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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