Bursa'nın Ardından Şimdi de Diyarbakır... İtfaiye Aracı Devrildi! 1'i Ağır, 3 Yaralı

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada biri ağır olmak üzere üç itfaiye eri yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü F.K. (45) ile beraberindeki H.K. ve H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BURSA'DAN SONRA İKİNCİ ACI

Dün Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlanmıştı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA