Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Ceset Bulundu

Elazığ’da bir sulama havuzunda iki kişinin cesedi bulundu. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Ceset Bulundu
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Elazığ’ın Sedeftepe köyünde, üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda iki kişi ölü bulundu. Havuzda hareketsiz yatan kişileri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişilerin 51 yaşındaki Görhan G. ve 52 yaşındaki Filiz D. olduğu tespit edildi. Olay yeri, jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı.

Cumhuriyet savcısı, bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ve savcılık tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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