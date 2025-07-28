Doktorları Bile Şaşırtan Vaka! Yıllarca Alerji Diye Tedavi Oldu, Gerçek Ortaya Çıkınca Acilen Ameliyat Masasına Yattı

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İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Özlem Akçay, uzun süredir yaşadığı burun akıntısı şikayeti nedeniyle alerji tedavisi görmeye başladı.

BEYİN SIVISIYMIŞ

Diş tedavisi sırasında yapılan detaylı tetkiklerde, Akçay’ın burnundan akan sıvının, sanıldığı gibi alerjik kaynaklı değil beyin omurilik sıvısı olduğu belirlendi. Yapılan ileri tetkiklerde, burun arkasındaki sfenoid sinüs bölgesine beyin dokusunun sarktığı ve bu alandan beyin omurilik sıvısının sızdığı tespit edildi.

AMELİYATA ALINDI

Akçay, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren ve ekibi tarafından endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

'ÖNCE ALERJİ SANDIM'

Geçirdiği süreci anlatan Akçay, “Önce alerji sandım, çevremdeki birçok kişinin burnu akıyordu. Bu nedenle ilaçlarla geçer diye düşündüm. Ancak zamanla durumun ciddi olduğunu fark ettim. Burnumdan beyin sıvısı akıyormuş. Neyse ki doğru teşhisle başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi çok daha iyiyim” dedi.

'HEMEN MÜDAHALE ETTİK'

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Eren ise “Hastamız uzun süredir burun akıntısı şikayetiyle yaşamaktaydı. Yapılan endoskopik incelemelerde, sfenoid sinüs içine sarkan beyin dokusundan beyin omurilik sıvısı sızıntısı olduğu tespit edildi. Bu durum, menenjit gibi hayati risk taşıyan komplikasyonlara neden olabileceği için hemen müdahale ettik. Kapalı yöntemle yapılan operasyon sonrasında hastanın şikayetleri tamamen sona erdi” diye konuştu.

Kaynak: DHA