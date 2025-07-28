Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Soruşturmada 3 Gözaltı Daha
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Muhitti Böcek, görevden uzaklaştırılmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: AA