17 Yıllık Özel Hastaneden Kritik Konkordato Talebi: Sadece 1 Ay Mühlet Verildi

Manisa’da 17 yıldır faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunmasının ardından kritik bir dönemece girdi. Mahkeme, hastaneye tanınan geçici mühlet süresini bir ay daha uzatma kararı aldı.

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17 Yıllık Özel Hastaneden Kritik Konkordato Talebi: Sadece 1 Ay Mühlet Verildi
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Farklı branşlarda hizmet veren ve 106 yatak kapasitesiyle bölgenin önemli sağlık kurumlarından biri olan Özel Sekiz Eylül Hastanesi, finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyince yasal koruma talebinde bulundu. 34 erişkin ve 9 yenidoğan olmak üzere toplam 43 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede ayrıca kardiyovasküler cerrahiye özel ameliyathane de yer alıyor.

17 Yıllık Özel Hastaneden Kritik Konkordato Talebi: Sadece 1 Ay Mühlet Verildi - Resim : 1

MAHKEMEDEN 1 AY EK SÜRE

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açtığı konkordato dosyası kapsamında 23 Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmada ara kararını açıkladı. Mahkeme, daha önce verilen geçici mühletin 26 Temmuz 2025 itibarıyla 1 ay süreyle uzatılmasına hükmetti.

ALACAKLILARA 7 GÜN İTİRAZ HAKKI

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca yapılan ilanla birlikte, hastanenin alacaklıları bu karara karşı yedi gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

17 Yıllık Özel Hastaneden Kritik Konkordato Talebi: Sadece 1 Ay Mühlet Verildi - Resim : 2

ŞİRKET GEÇİCİ KORUMAYA ALINDI

Konkordato süreci boyunca hastane, borçlarını yapılandırma ve faaliyetlerini sürdürebilme amacıyla geçici hukuki koruma altında kalmaya devam edecek. Bu süreç sonunda mahkemeden çıkacak nihai karar, kurumun geleceği açısından belirleyici olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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