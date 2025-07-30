Merkez'in Faiz Kararı Mevduatı Vurdu! İşte 500 Bin Liranın 32 Günlük Güncel Getirisi

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Politika faizinin yüzde 45’ten yüzde 43’e çekilmesi, mevduat getirilerinde dikkat çeken bir düşüşe yol açtı. Peki, bankaların güncel faiz oranları ne durumda? 500 bin TL’lik birikimi olan bir vatandaş, parasını 1 ay vadeyle bankaya yatırırsa ne kadar kazanç elde ediyor?

Özellikle son haftalarda bazı bankalarda yıllık faiz oranları yüzde 50 sınırına yaklaşırken, artık bu oranlar yalnızca kampanyalı ürünlerde ve sınırlı vadelerde sunuluyor. Faizlerdeki genel düşüş eğilimi, yüksek getiri arayışındaki yatırımcıların rotasını sık sık değiştirmesine neden oluyor.

İşte 29 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların 1 aylık vadede 500 bin TL'lik mevduata sunduğu faiz oranları ve net kazanç tablosu:

EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN BANKALAR

TÜRKİYE FİNANS – Kâr Payı %50:

➤ Vade Sonu Tutar: 518.082 TL

➤ Net Getiri: 18.082 TL

ALTERNATİF BANK, ING, ŞEKERBANK – Faiz Oranı %49:

➤ Vade Sonu Tutar: 517.721 TL

➤ Net Getiri: 17.721 TL

DENİZBANK – Faiz Oranı %48:

➤ Vade Sonu Tutar: 517.359 TL

➤ Net Getiri: 17.359 TL

ODEA, TEB, N KOLAY, ON PLUS – Faiz Oranı %47:

➤ Vade Sonu Tutar: 516.997 TL

➤ Net Getiri: 16.997 TL

QNB Finansbank – Faiz Oranı %46,5:

➤ Vade Sonu Tutar: 516.816 TL

➤ Net Getiri: 16.816 TL

AKBANK – Faiz Oranı %45,5:

➤ Vade Sonu Tutar: 516.455 TL

➤ Net Getiri: 16.455 TL

GARANTİ BBVA – Faiz Oranı %44,5:

➤ Vade Sonu Tutar: 516.093 TL

➤ Net Getiri: 16.093 TL

GETİR FİNANS – Faiz Oranı %43:

➤ Vade Sonu Tutar: 515.551 TL

➤ Net Getiri: 15.551 TL

ENPARA – Faiz Oranı %42,5:

➤ Vade Sonu Tutar: 515.370 TL

➤ Net Getiri: 15.370 TL

HALKBANK – Faiz Oranı %42:

➤ Vade Sonu Tutar: 515.189 TL

➤ Net Getiri: 15.189 TL

İŞ BANKASI – Faiz Oranı %39,5:

➤ Vade Sonu Tutar: 514.285 TL

➤ Net Getiri: 14.285 TL

KATILIM BANKALARINDA KÂR GETİRİSİ

VAKIF KATILIM – Kâr Payı %34,29:

➤ Vade Sonu Tutar: 512.401 TL

➤ Net Getiri: 12.401 TL

ZİRAAT BANKASI – Faiz Oranı %35:

➤ Vade Sonu Tutar: 512.658 TL

➤ Net Getiri: 12.658 TL

ALBARAKA TÜRK – Kâr Payı %33,31:

➤ Vade Sonu Tutar: 512.046 TL

➤ Net Getiri: 12.046 TL

Kaynak: Haber Merkezi