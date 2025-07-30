Hurda Aracını Getirene ÖTV Muafiyetli Sıfır Araç Geliyor: Gözler Meclis'te! Kimler Faydalanabilecek?

20 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıranlara, yerli üretim sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Düzenleme yasalaşırsa, binlerce araç sahibi vergi ödemeden yeni araca geçebilecek.

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Hurda Aracını Getirene ÖTV Muafiyetli Sıfır Araç Geliyor: Gözler Meclis'te! Kimler Faydalanabilecek?
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20 yaşını geçmiş araç sahipleri için önemli bir destek hayata geçebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, eski araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara, yerli üretim sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesini öngörüyor. Düzenleme yasalaşırsa hem çevreye zararlı araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomotiv sektörünün desteklenmesi hedefleniyor.

TEKLİF TBMM’YE SUNULDU

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. Teklifte, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli üretim yeni bir araç satın alırken ÖTV ödemekten muaf tutulması yer alıyor. Düzenlemenin Meclis komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.

Hurda Aracını Getirene ÖTV Muafiyetli Sıfır Araç Geliyor: Gözler Meclis'te! Kimler Faydalanabilecek? - Resim : 1

MUAFİYET 1600 CC’Yİ AŞMAYAN ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Teklife göre, 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, 20 yaşından büyük aracını trafikten çeken vatandaşlara, aynı türden ve motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen yerli üretim sıfır araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak.

HEM ÇEVREYE HEM EKONOMİYE KATKI HEDEFLENİYOR

Milletvekili Şevkin, teklifle birlikte çevreye zarar veren eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çıkarılarak hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca trafik güvenliğinin artırılması, çevre dostu araçların yaygınlaştırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi de hedefler arasında.

Öte yandan geri dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesiyle birlikte atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların verimli kullanımı ve istihdama katkı sunacak yeni iş alanlarının oluşması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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