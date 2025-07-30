Konut Kredisi Faizlerinde Geri Sayım Başladı: Uzmanlardan 'Kısa Sürebilir' Uyarısı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık sürpriz faiz indirimi, konut kredisi piyasasında önemli değişikliklere yol açtı. Bu gelişmenin ardından birçok banka, kredi faizlerinde güncellemeye gitti.

Peki 30 Temmuz 2025 itibarıyla, 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi çekmek isteyen bir kişi için aylık ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme planları…

1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Bankalara Göre 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Konut Kredisi Geri Ödeme Tutarları (30 Temmuz 2025)

Kuveyt Türk (Konut Finansmanı)

Kâr payı oranı: %2,79

Aylık taksit: 28.966 TL

Toplam ödeme: 3.500.000 TL

Akbank (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz oranı: %2,89

Aylık taksit: 29.878 TL

Toplam ödeme: 3.613.000 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 30.797 TL

Toplam ödeme: 3.727.000 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 30.797 TL

Toplam ödeme: 3.719.000 TL

TEB

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 30.798 TL

Toplam ödeme: 3.712.000 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: %3,09

Aylık taksit: 31.723 TL

Toplam ödeme: 3.823.000 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: %3,10

Aylık taksit: 31.815 TL

Toplam ödeme: 3.849.000 TL

Vakıf Katılım

Kâr payı oranı: %3,10

Aylık taksit: 31.815 TL

Toplam ödeme: 3.839.000 TL

Albaraka Türk (Dijital Konut Finansmanı)

Kâr payı oranı: %3,20

Aylık taksit: 32.748 TL

Toplam ödeme: 3.946.000 TL

Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,23

Aylık taksit: 33.028 TL

Toplam ödeme: 3.979.000 TL

Türkiye Finans

Kâr payı oranı: %3,34

Aylık taksit: 34.060 TL

Toplam ödeme: 4.105.000 TL

Denizbank

Faiz oranı: %3,51

Aylık taksit: 35.668 TL

Toplam ödeme: 4.296.000 TL

ING Türkiye

Faiz oranı: %3,74

Aylık taksit: 37.862 TL

Toplam ödeme: 4.565.000 TL

Vakıfbank (SarıPanjur Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.342 TL

Toplam ödeme: 4.615.000 TL

FAİZ FIRSATLARI KISA SÜREBİLİR UYARISI

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüş, ev sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sağladı. Ancak uzmanlar, bu oranların geçici olabileceğini ve tekrar yükselişe geçebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, konut almayı düşünen vatandaşların güncel oranları dikkatle karşılaştırarak, bütçelerine en uygun kredi seçeneğini tercih etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi