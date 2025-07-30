Konut Kredisi Faizlerinde Geri Sayım Başladı: Uzmanlardan 'Kısa Sürebilir' Uyarısı
Ev sahibi olmak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, Merkez Bankası’nın faiz kararları doğrultusunda bankaların sunduğu kredi oranlarını mercek altına aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık sürpriz faiz indirimi, konut kredisi piyasasında önemli değişikliklere yol açtı. Bu gelişmenin ardından birçok banka, kredi faizlerinde güncellemeye gitti.
Peki 30 Temmuz 2025 itibarıyla, 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi çekmek isteyen bir kişi için aylık ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme planları…
1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ
Bankalara Göre 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Konut Kredisi Geri Ödeme Tutarları (30 Temmuz 2025)
Kuveyt Türk (Konut Finansmanı)
Kâr payı oranı: %2,79
Aylık taksit: 28.966 TL
Toplam ödeme: 3.500.000 TL
Akbank (İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 29.878 TL
Toplam ödeme: 3.613.000 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797 TL
Toplam ödeme: 3.727.000 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797 TL
Toplam ödeme: 3.719.000 TL
TEB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.798 TL
Toplam ödeme: 3.712.000 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 31.723 TL
Toplam ödeme: 3.823.000 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %3,10
Aylık taksit: 31.815 TL
Toplam ödeme: 3.849.000 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %3,10
Aylık taksit: 31.815 TL
Toplam ödeme: 3.839.000 TL
Albaraka Türk (Dijital Konut Finansmanı)
Kâr payı oranı: %3,20
Aylık taksit: 32.748 TL
Toplam ödeme: 3.946.000 TL
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz oranı: %3,23
Aylık taksit: 33.028 TL
Toplam ödeme: 3.979.000 TL
Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,34
Aylık taksit: 34.060 TL
Toplam ödeme: 4.105.000 TL
Denizbank
Faiz oranı: %3,51
Aylık taksit: 35.668 TL
Toplam ödeme: 4.296.000 TL
ING Türkiye
Faiz oranı: %3,74
Aylık taksit: 37.862 TL
Toplam ödeme: 4.565.000 TL
Vakıfbank (SarıPanjur Konut Kredisi)
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 38.342 TL
Toplam ödeme: 4.615.000 TL
FAİZ FIRSATLARI KISA SÜREBİLİR UYARISI
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüş, ev sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sağladı. Ancak uzmanlar, bu oranların geçici olabileceğini ve tekrar yükselişe geçebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, konut almayı düşünen vatandaşların güncel oranları dikkatle karşılaştırarak, bütçelerine en uygun kredi seçeneğini tercih etmeleri öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi