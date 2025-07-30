50 Yıllık Usta Açıkladı: İkinci Elde Bu Otomobil Size Para Kazandırır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren oto bakım uzmanları, kullanıcılarını en az yarı yolda bırakan araçların başında Toyota'nın geldiğini söylüyor. Yapılan değerlendirmelerde, bu markaya ait otomobillerin genellikle sadece periyodik bakım için servise gittiği, büyük arızalarla neredeyse hiç karşılaşılmadığı vurgulanıyor.

'SADECE RUTİN KONTROLLER İÇİN SERVİSE GELİYOR'

Tamircilerden biri, yaşadığı deneyimlere dayanarak Toyota’nın güvenilirliğini şu sözlerle anlattı:

Ferrari gibi spor bir araç herkesin hayali olabilir ama iş güvenilirliğe geldiğinde tercihim hep Toyota olur. Hangi model olursa olsun, motor sorunları neredeyse hiç yaşanmaz. Bu araçlar büyük onarımlar için değil, sadece rutin kontroller için servisimize gelir.

50 YILLIK USTANIN TERCİHİ DEĞİŞMEDİ

Otomotiv sektörünün en tanınan isimlerinden biri olan 50 yıllık tamir ustası Scotty Kilmer da Toyota markasını önerenler arasında. Kilmer, Toyota'nın yıllar içinde kendisine serviste en az problem çıkaran marka olduğunu belirterek, "Bu araçlar yalnızca sağlamlıklarıyla değil, uzun vadede sağladıkları ekonomik faydalarla da öne çıkıyor. Toyota almak, masrafı minimuma indirmek demektir” ifadelerini kullanıyor.

İKİ MODEL ZİRVEYE OTURDU

Kilmer’a göre Toyota'nın en güvenilir modelleri arasında Corolla ve RAV4 öne çıkıyor. Corolla, düşük arıza oranı, uygun sigorta giderleri ve geniş ikinci el ağıyla tavsiye edilirken; RAV4 ise yakıt ekonomisi ve sağlam motor yapısıyla SUV segmentinde dikkat çekiyor. Kilmer, her iki modelin de zorlu hava şartlarında yüksek performans gösterdiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Haber Merkezi