Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar

İnsan doğası gereği zaman zaman gerçeği çarpıtma ya da küçük yalanlara başvurma ihtiyacı hissedebilir. Ancak bazı burçlar için bu durum yalnızca istisnai anlara özgü değil.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
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Astrolog Lyudmila Bulgakova’nın analizine göre, bazı burçlar yalan söylemeyi adeta alışkanlık haline getiriyor. İşte gerçeği çarpıtma konusunda ün salmış üç burç...

Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar - Resim : 1

Terazi: Zarif ama tehlikeli hikâyeciler

Terazi burcu insanları dışarıdan dengeli, uyumlu ve nazik kişilikleriyle tanınsa da, söz konusu dürüstlük olduğunda tablo biraz değişebiliyor. Bulgakova’ya göre Teraziler, yalanı bir sanat formuna dönüştürebilir. Kimi zaman hayal gücüyle süsledikleri hikâyeleri gerçek gibi anlatırlar. Ancak bu anlatılar sıkıştırıldıklarında kolayca çöker çünkü yalanlarının nedenini kendileri dahi açıklamakta zorlanabilirler. Yine de ustalıkla verdikleri ifadeler sayesinde ikna edilmesi en zor burçlardan biri olarak öne çıkarlar.

İkizler: Gerçeği eğip bükmede usta

Zodyak kuşağının en konuşkan ve sosyal burçlarından biri olan İkizler, anlattıkları hikâyelerle çevresindekileri büyülemeyi başarır. Ancak astrologlara göre bu hikâyelerin gerçeklik payı çoğu zaman sorgulanmaya açıktır. Geçmişleriyle ilgili uydurdukları parlak anlatılar bir süreliğine etkileyici olabilir, fakat hafızalarının zayıf olması onları kolayca ele verir. Önceki söylediklerini unutmaları, çelişkileri beraberinde getirir ve güven kaybına yol açabilir.

Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar - Resim : 2

Koç: Açığa çıkınca öfke patlaması yaşayabilir

Lider ruhlu ve enerjik Koç burcu temsilcileri için yalan söylemek çoğu zaman bir strateji değil, ani bir refleks olabilir. Özellikle dedikoduya olan eğilimleriyle dikkat çeken Koçlar, birini aldatırken yakalandıklarında sert ve agresif tepkiler verebilir. Bulgakova, bu burcun temsilcilerinin suçüstü yakalandıklarında öfke kontrolünü kaybederek karşı tarafı suçlayabildiğini belirtiyor. Bu nedenle, Koçlarla yaşanacak bir yüzleşmenin tansiyonu yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

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